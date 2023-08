fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza Niepołomice – Łódzki KS, gdzie oglądać

Puszcza Niepołomice to nieoczywisty beniaminek rozgrywek, który w drodze do awansu do elity poradził sobie z Wisłą Kraków i Bruk-Betem Termaliką. Występy w elicie to jednak wyżej zawieszona poprzeczka. W każdym razie broń w postaci świetnie rozgrywanych stałych fragmentów gry przynosi efekty.

Łódzki KS to natomiast zespół, który w trzech ostatnich meczach ligowych wygrał dwukrotnie. W pokonanym polu drużyna Kazimierza Moskala zostawiła kolejno Koronę Kielce (2:1) i Pogoń Szczecin (1:0). Przegrała z kolei w derbach z Widzewem Łódź (0:1).

Puszcza Niepołomice – Łódzki KS, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie można oglądać na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Michał Trela.

Puszcza Niepołomice – Łódzki KS, transmisja online

Batalię w PKO Ekstraklasie będzie można śledzić nie tylko w telewizji linearnej, ale również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Puszcza Niepołomice – Łódzki KS, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Kurs na wiktorię Puszczy wynosi 2.64. Tymczasem opcja na zwycięstwo ŁKS-u została oszacowana na 2.80.

Puszcza Niepołomice ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 09:10 .

