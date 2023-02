PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

PSG – Lille: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Paris Saint-Germain notuje serię trzech porażek z rzędu. Atmosfera w paryskim klubie robi się coraz bardziej napięta, natomiast niedzielne starcie z Lille może okazać się kolejną trudną przeprawą dla drużyny Christophe’a Galtiera. Początek meczu o godzinie 13:00.

PSG – Lille, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain notuje fatalny początek roku 2023. Mamy dopiero luty, a zespół z francuskiej stolicy przegrał już więcej spotkań niż w całym poprzednim roku. Drużyna Galtiera notuje też obecnie serię aż trzech porażek z rzędu. PSG odpadło z Pucharu Francji po przegranej z Marsylią, następnie przyszła wpadka w prestiżowym spotkaniu z Monaco, a w środku tygodnia lepszy od paryżan okazał się Bayern.

To wszystko sprawia, że sytuacja w PSG staje się coraz bardziej napięta. Jednak w niedzielę wcale nie musi być łatwiej. Lille rozgrywa znakomity sezon. Obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli i ma aspirację do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Bilans ostatnich spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść gospodarzy, ale wobec słabej formy PSG, Lille ma doskonałą okazję, by przełamać serię trzech porażek z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach.

PSG – Lille, transmisja na żywo w TV

Transmisja na żywo ze spotkania PSG – Lille będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2.

PSG – Lille, transmisja online

Pojedynek będzie też dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium. Jeśli zdecydujecie się od razu wykupić 6-miesięczny abonament zaoszczędzicie 60 zł płacąc 354 zł zamiast 414 zł.

PSG – Lille, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest PSG. Typy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą jedynie około 1,65. Dla porównania kursy na zwycięstwo Lille oscylują wokół 5,20.

Paris Saint-Germain Lille 1.66 4.50 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2023 08:39 .