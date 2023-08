PSG - Inter: transmisja w TV i online. Na Stadionie Narodowym w Tokio we wtorkowe południe rozegrany zostanie bardzo ciekawy sparing. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Inter.

IMAGO/AFLOSPORT Na zdjęciu: Neymar

PSG – Inter, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain i Inter Mediolan we wtorkowe popołudnie zmierzą się ze sobą w ramach przygotowań do nowego sezonu. Spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Obie drużyny zagrają również o pierwsze zwycięstwo w trakcie japońskiego tournee, bowiem do tej pory w kontrolnych meczach nie wiodło im się najlepiej.

PSG ma na koncie remis z Al Nassr (0:0) i porażkę 2:3 z Cerezo Osaka. Z kolei Nerazzurri mierzyli się tylko ze wspomnianymi już Saudyjczykami, podobnie jak paryżanie remisując (0:0).

PSG – Inter, transmisja na żywo w TV

Sparingowe spotkanie PSG – Inter odbędzie się we wtorek (1 sierpnia) o godzinie 12:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport.

PSG – Inter, transmisja online

Mecz będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go, co wiąże się z koniecznością wykupienia dostępu.

PSG – Inter, kursy bukmacherów

Według bukmacherów wtorkowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Wyraźnie widać to po wyrównanych kursach na ten pojedynek.

Paris Saint-Germain Inter Mediolan 2.60 3.70 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2023 09:11 .

