IMAGO/Marta Badowska/PressFocus Na zdjęciu: Joanna Wołosz

Polska – Słowenia, transmisja na żywo

Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce rozpocznie piątek rywalizację w Mistrzostwach Europy. Polki rywalizować będą w grupie A, do której trafiły razem z zespołami Belgii, Węgier, Ukrainy, Słowenii i Serbii. Pierwszymi rywalami Biało-czerwonych będą Słowenki.

Do piątkowej rywalizacji reprezentantki Polski przystąpią niemal w roli murowanych faworytek do zwycięstwa. Jeżeli zagrają na swoim poziomie to nie powinny mieć najmniejszych problemów z odniesieniem wygranej.

Spotkanie Polska – Słowenia rozegrane zostanie w piątek (18 sierpnia) o godzinie 20:00.

Polska – Słowenia, transmisja w TV

Wszystkie mecze reprezentacji Polski w turnieju finałowym Mistrzostw Europy można oczywiście oglądać w telewizji. Mecz Polska – Słowenia będzie transmitowany na kanałach TVP Sport i Polsat Sport.

Gdzie oglądać mecz Polska – Słowenia? Mecz Polska – Słowenia można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. Kiedy rozegrany zostanie mecz Polska – Słowenia? Spotkanie rozegrane w piątek (18 sierpnia) o godzinie 20:00.

