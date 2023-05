PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Polska – Australia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski na żużlu rozpoczyna przygotowania do lipcowego Drużynowego Pucharu Świata. W ich ramach zmierzy się w środę w towarzyskim meczu z Australią. Obie drużyny rywalizować będą na torze w Rybniku.

Prowadzący polską kadrę Rafał Dobrucki zdecydował się powołać na to spotkanie Dominika Kuberę, Jarosław Hampela, Janusza Kołodzieja, Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. Takie zestawienie Biało-czerwonych oznacza, że przystąpią do rywalizacji w roli murowanego faworyta do zwycięstwa.

Rywalizację w ramach meczu Polska – Australia będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu,

Polska – Australia: transmisja na żywo w TV

Mecz Polska – Australia odbędzie się w środę (3 maja) o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Polska – Australia: transmisja online

Rywalizację Polski z Australią będzie można oglądać również online. Internetowa transmisja będzie dostępna na kanale tvpsport.pl.

Kiedy i o której Polska – Australia?

Towarzyski mecz Polska – Australia zaplanowany jest na środę (3 maja) i rozpocznie się o godzinie 19:00.

Polska – Australia: kursy

Zdaniem bukmacherów reprezentacja Polski jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa w środowym spotkaniu. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Zwycięzca Strona Kursy Polska 1.07 remis 18.00 Australia 10.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2023 10:42 .

