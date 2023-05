PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Przyjemski

Polonia – Wybrzeże, gdzie oglądać?

W jednym z niedzielnych meczów 5. kolejki pierwszej ligi żużlowej, Abramczyk Polonia Bydgoszcz zmierzy się na własnym torze ze Zdunkiem Wybrzeże Gdańsk. Oba zespoły mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa, ale trzeba zaznaczyć, że Polonia rywalizowała w tym sezonie już cztery razy, podczas gdy gdańszczanie mają na koncie trzy mecze.

Do niedzielnego spotkania w roli murowanego faworyta do zwycięstwa przystąpią jednak gospodarze, którzy obok Falubazu Zielona Góra uważani są za głównych kandydatów do awansu do PGE Ekstraligi.

Spotkanie Polonia Bydgoszcz – Wybrzeże Gdańsk będzie można oglądać tylko za pośrednictwem internetu.

Polonia – Wybrzeże, transmisja w TV

Mecz Polonia – Wybrzeże odbędzie się w niedzielę (7 maja) o godzinie 14:00. Transmisja z niego nie będzie jednak dostępna w telewizji, a jedynie za pośrednictwem internetu.

Polonia – Wybrzeże, transmisja online

Jedynym sposobem na obejrzenie meczu Polonia Bydgoszcz – Wybrzeże Gdańsk jest skorzystanie z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej ofercie, która daje możliwość zaoszczędzenia 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANA, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup

Polonia – Wybrzeże, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem niedzielnego spotkania. Ich zdaniem komplet punktów niemal na pewno trafi na konto gospodarzy.

Wynik Strona Kursy Polonia Bydgoszcz 1.03 remis 22.00 Wybrzeże Gdańsk 14.16 Polonia Bydgoszcz (-18.5) 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 10:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia Bydgoszcz – Wybrzeże Gdańsk? Transmisja meczu dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Polonia Bydgoszcz – Wybrzeże Gdańsk? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (7 maja) o godzinie 14:00.

