Imago Newspix.pl/Radosław Jóźwiak Na zdjęciu: Widzew Łódź

Pogoń – Widzew, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin znakomicie weszła w nowy sezon i ma na koncie już dwa zwycięstwa. Portowcy wygrali najpierw z Wartą Poznań 1:0, a później rozgromili na wyjeździe w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy Linfield 5:2. W niedzielę czeka ich mecz z wymagającym rywalem.

Widzew w ubiegłym sezonie sprawił Pogoni niemałe problemy. W Szczecinie Portowcy wygrali 2:1, ale w Łodzi po zaciętym boju zremisowali 3:3. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia rozpoczęli rozgrywki od wygranej nad Puszczą Niepołomice. W niedzielnym meczu z Pogonią również chcieliby dopisać do swojego konta kolejne punkty.

Sprawdźcie też koniecznie nasze typy na mecz Pogoń – Widzew.

Pogoń – Widzew, transmisja na żywo w TV

Standardowo, spotkania Ekstraklasy obejrzycie w CANAL+. Mecz Pogoni z Widzewem Łódź transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Pogoń – Widzew, transmisja online

Transmisję ze spotkania Pogoń Szczecin – Widzew Łódź znajdziecie również w Internecie. Dostęp do niej zapewni usługa CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Dzięki niej możecie zakupić pakiet w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Koszt pakietu w standardowej ofercie miesięczny to 54 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 45 złotych!

Pogoń – Widzew: kurs 200.00 na zakład 1X2

Kurs 200.00 na zwycięstwo Pogoni, zwycięstwo Widzewa lub remis w niedzielnym meczu oferuje w swojej promocji bukmacher Superbet. Oferta jest skierowana do osób, które zarejestrują konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Dzięki tej ofercie można otrzymać bonus o wartości aż 400 zł. Jak skorzystać z oferty?

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej depozytu o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon pojedynczy na którym znajdzie się zakład 1 lub X lub 2 na mecz Pogoń – Widzew Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

Pogoń – Widzew, kursy bukmacherskie

Dysproporcja w kursach bukmacherskich na obie drużyny jest dość spora. Kurs na zwycięstwo Pogoni wyceniany jest na około 1.63. Typ na triumf Widzewa Łódź to już 5.70.

Pogoń Szczecin Widzew Łódź 1.63 4.20 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2023 10:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin