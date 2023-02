PressFocus Na zdjęciu: Maciej Gostomski

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Dla każdej z ekip już sam awans do ćwierćfinału należy uznać za ogromny sukces. Dla jednej z nich marzenie będzie jednak trwać dalej – co najmniej do półfinału.

Pogoń Siedlce przeszła długą drogę, pokonując na niej rezerwy Lecha Poznań, Chojniczankę, Chrobrego Głogów czy Resovię. Zaliczyła też udany powrót do gry w eWinner 2 Lidze, pewnie pokonując Garbarnię Kraków w miniony weekend.

Z kolei dla Ireneusza Mamrota wtorkowy mecz będzie debiutem na ławce trenerskiej Górnika Łęczna. W tym sezonie zespół ten jest prawdziwym pogromcą wyżej notowanych ekip, bo w poprzednich rundach odprawił z kwitkiem Koronę Kielce czy Piasta Gliwice. Forma w Fortuna 1 Lidze pozostawiała jednak wiele do życzenia – zaledwie jeden triumf w trzech meczach – stąd roszady w sztabie szkoleniowym.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ćwierćfinału Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, transmisja na żywo za darmo

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, transmisja online

Mecz w Siedlcach dostępny będzie w aplikacji Polsat Box Go. Powyżej wytłumaczyliśmy, jak uzyskać do niej miesięczny dostęp.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

To goście, występujący na co dzień w wyższej lidze, są faworytami bukmacherów w walce o awans do półfinału krajowego pucharu.

Puchar Polski Pogoń Siedlce Górnik Łęczna 3.65 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2023 08:38 .

