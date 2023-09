Pogoń - Legia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wracający do formy Portowcy zmierzą się z silną Legią. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Pogoń – Legia, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin ewidentnie wróciła już na odpowiednie tory. Portowcy pewnie pokonali Koronę Kielce (3:1), a następnie rozbili Cracovię (5:1). W zaległym meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy czeka ich jednak wyzwanie zupełnie innego kalibru. Do Szczecina przyjedzie bowiem Legia Warszawa. Wojskowi będą niezwykle zmotywowani. Jeśli bowiem wygrają w środę, awansują na fotel lidera, wyprzedzając Śląsk.

Pogoń – Legia, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Pogoń – Legia, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Pogoń – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafili wytypować zdecydowanego faworyta spotkania na Stadionie Miejskim w Szczecinie.

Pogoń Szczecin Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 09:47 .

