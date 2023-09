IMAGO / Paweł Lipnicki / Newspix Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Piast Gliwice – Widzew Łódź, gdzie oglądać

Piast Gliwice i Widzew Łódź wygrali swoje mecze w środku tygodnia w Pucharze Polski. Jednak w lidze obu ekipom nie idzie zbyt dobrze. Gliwiczanie w obecnych rozgrywkach zdobyli jedynie sześć goli, co jest jednym z najgorszych wyników w PKO Ekstraklasie. Widzew z kolei po słabym początku kampanii i zmianie trenera złapał teraz drugi oddech i w dwóch meczach zgarnął cztery punkty. Bilans ostatnich meczów bezpośrednich również jest dość wyrównany i warto też zauważyć, że zazwyczaj obie drużyny zdobywają bramki

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Piast Gliwice – Widzew Łódź, transmisja na żywo w TV

Mecz Piasta z Widzewem będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, transmisja online

Piątkowy pojedynek będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 180 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu z góry, zapłacisz jedynie 468 zł. Miesięczna subskrypcja to tylko 39 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 54 zł.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, faworytem piątkowego meczu jest Piast Gliwice. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,63.

Piast Gliwice Widzew Łódź 1.60 4.20 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 09:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Piast – Widzew? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Piast – Widzew? Mecz rozpocznie się w piątek, 29 września, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.