Paris-Saint Germain – RC Lens, gdzie oglądać

Sobotnie spotkanie rozgrywane na Parc des Princes zapowiadane jest jako jeden z hitów rundy jesiennej w Ligue 1. Co ciekawe, zarówno Paris-Saint Germain, jak i wicemistrz Francji, RC Lens przystąpią do niego w formie delikatnie mówiąc nienajlepszej. Paryżanie w dwóch pierwszych kolejkach zanotowali dwa remisy z Nantes i Tuluzą, a do tego zanotowali tylko jedno trafienie z rzutu karnego. Lens natomiast zaczęło od porażki ze Stade Brest, a w 2. kolejce zremisowało 1:1 z Rennes. Czy w sobotę zobaczymy zespoły w nieco lepszej wersji?

Paris-Saint Germain – RC Lens, transmisja na żywo w TV

Możliwości obejrzenia hitowego meczu Paris-Saint Germain z Lens w sobotni wieczór jest wiele. Transmisję znajdziecie na CANAL+Sport 2, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Początek o godzinie 21:00.

Paris-Saint Germain – RC Lens, transmisja online

Mecz mistrza z wicemistrzem Francji obejrzycie również w Internecie. Jak? W usłudze CANAL+ Online. Aktualnie przygotowana została promocja, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za pakiet kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium, wykorzystując naszą ofertę i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty jest to 74 zł miesięcznie.

Paris-Saint Germain – RC Lens, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie skłaniają się ku zwycięstwu gospodarzy. Typ na wygraną Paris-Saint Germain wyceniany jest na 1.63. Typ na zwycięstwo Lens to już 5.20.

Paris Saint-Germain RC Lens 1.63 4.40 5.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 08:57 .

