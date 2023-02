IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Karim Benzema

Osasuna – Real Madryt: transmisja TV oraz stream online. Kolejne spotkanie o zachowanie marzeń o obronie mistrzowskiego tytułu czeka w sobotni wieczór Królewskich, którzy tym razem o pełną pulę będą walczyć w Pampelunie. Sprawdź gdzie i jak obejrzeć dzisiejszy meczu Realu Madryt, także za darmo.

Osasuna – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt do sobotniego spotkania z Osasuną Pampeluna przystąpi mając osiem punktów straty do prowadzącej Barcelony. W stolicy Hiszpanii zdają sobie sprawę, że każde kolejne potknięcie prawdopodobnie będzie oznaczać pożegnanie się z marzeniami o zdobyciu tytułu. Wywiezienie trzech oczek z Pampeluny i zmniejszenie straty do Dumy Katalonii do pięciu punktów pozwoli Królewskim zachować jeszcze marzenia.

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem sobotniego meczu i przystąpi do niego w dobrych nastrojach po ostatniej efektownej wygranej 4:0 nad Elche. Czy teraz podopieczni Carlo Ancelottiego są w stanie powtórzyć ten rezultat? Sprawdź nasze typy na mecz Osasuna – Real Madryt.

Osasuna – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Sobotnia rywalizacja w Pampelunie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2, a pojedynek skomentują Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Osasuna – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Sobotni pojedynek Osasuny z Realem Madryt możemy obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV, która jest dostępna dla wszystkich klientów największego polskiego bukmachera. Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Osasuna – Real Madryt zostanie odblokowany

Osasuna – Real Madryt, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz obejrzysz korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dla użytkowników naszej strony przygotowana została oferta promocyjna na pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+. Teraz rejestrując konto za naszym pośrednictwem przez pierwsze trzy miesiące będziesz płacił tylko 39 zł. W standardowej ofercie miesięczny dostęp kosztuje 49 zł.

Osasuna – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Madryt jest faworytem sobotniego meczu, ale zaskakiwać może całkiem wysoki kurs na jego wygraną oferowany przez legalnych bukmacherów.

Osasuna Pampeluna Real Madryt 5.20 3.85 1.74 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2023 11:50 .