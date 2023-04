PressFocus Na zdjęciu: Zawodnik Wybrzeża Gdańsk

Orzeł – Wybrzeże, gdzie oglądać?

W jednym z niedzielnych meczów 1. ligi żużlowej o drugie zwycięstwo w tym sezonie powalczy Zdunek Wybrzeże Gdańsk, które w pierwszej kolejce uporało się na własnym torze z Malesą Ostrów. Teraz czeka go jednak znacznie trudniejsze zadanie, jakim jest wizyta na torze w Łodzi i pojedynek z miejscowym Orłem.

Orzeł Łódź na inaugurację mierzył się na wyjeździe z jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy – Polonią Bydgoszcz. Choć przegrał ośmioma punktami, to postawił wyżej notowanemu rywalowi trudne warunki. Teraz do rywalizacji z Wybrzeżem Gdańsk na własnym torze przystąpi w roli faworyta.

Orzeł – Wybrzeże, transmisja w TV

Mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Zdunek Wybrzeże Gdańsk zaplanowany został na niedzielę (16 kwietnia) na godzinę 14:00. Z tego pojedynku transmisja w TV nie będzie dostępna, ale rywalizację będzie można oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online.

Orzeł – Wybrzeże, transmisja online

Jedynym sposobem na obejrzenie niedzielnego meczu Orzeł – Wybrzeże jest skorzystanie z usługi CANAL+ online. W ten weekend wykupując do niej dostęp możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony i wykupieniu rocznego dostępu do pakietu CANAL+, miesięczny koszt wyniesie tylko 29 zł.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 29 zł/mies. (oferta na 12 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup