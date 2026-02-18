Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.02.2026)

Olympiakos Pireus zagra na własnym obiekcie z Bayerem Leverkusen w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się w środę (18 lutego) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Olympiakos – Bayer: gdzie oglądać?

Olympiakos Pireus podejmie na własnym stadionie Bayer Leverkusen w fazie play-off Ligi Mistrzów. Gospodarze przystępują do tego spotkania w bardzo dobrej dyspozycji. Wygrali trzy ostatnie mecze w europejskich pucharach, a awans zapewnili sobie dzięki cennemu zwycięstwu wyjazdowemu nad Ajaxem Amsterdam (2:1). Olympiakos zakończył fazę ligową na 18. miejscu i po raz pierwszy od sezonu 2013/14 zameldował się ponownie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

Z kolei zespół z Leverkusen przyjeżdża do Grecji z zamiarem rewanżu za styczniową porażkę. Niemiecka drużyna jest obecnie niepokonana od sześciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Choć jesień w wykonaniu Bayeru była pełna zawirowań, klub z BayArena ustabilizował formę i coraz śmielej spogląda w kierunku awansu do 1/8 finału.

Olympiakos – Bayer: transmisja w TV

Mecz Olympiakosu Pireus z Bayerem Leverkusen obejrzysz na żywo na antenie CANAL+ 360. Starcie rozgrywane w Grecji skomentują Adam Marchliński oraz Michał Trela.

Olympiakos – Bayer: stream online

Spotkanie między Olympiakosem Pireus a Bayerem Leverkusen będzie też transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.

Olympiakos – Bayer: kursy bukmacherskie

Olympiakos Pireus Bayer Leverkusen 2.45 3.20 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2026 18:12

Kiedy odbędzie się mecz Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen? Spotkanie zostanie rozgrane w środę (18 lutego) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online

