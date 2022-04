PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Olimpia – Lech: transmisja w telewizji oraz stream online. We wtorek poznamy pierwszego finalistę rozgrywek o Puchar Polski. Zdecydowanym faworytem jest Kolejorz, który na wyjeździe zmierzy się z rewelacją obecnej edycji – trzecioligową Olimpią Grudziądz. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Puchar Polski Olimpia Grudziądz Lech Poznań 21.0 7.20 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2022 08:54 .

Olimpia – Lech, gdzie obejrzeć

Rozgrywki krajowych pucharów potrafią dostarczać sensacji, a największą obecnej edycji jest postawa trzecioligowej Olimpii Grudziądz, która w drodze do półfinału wyeliminowała już między innymi dwa ekstraklasowe zespoły – Wartę Poznań i Wisłę Kraków. Teraz na swojej drodze ma walczącego również o mistrzowski tytuł Lecha Poznań.

Nie ma wątpliwości, że na boisko w roli murowanego faworyta wybiegną podopieczni Macieja Skorży, ale chcąc myśleć o występie w finale nie mogą w żadnym wypadku pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika. Co ciekawe Olimpia w obecnej edycji miała już okazję mierzyć się z Lechem, ale jego drugą drużyną. W spotkaniu 1/16 finału pewnie wygrała u siebie 3:0.

Wtorkowe spotkanie z Lechem to dla Olimpii kolejne piłkarskie święto i będzie chciała w nim zaprezentować się z najlepszej strony. Czy będziemy świadkami kolejnej sensacji? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Olimpia – Lech.

Olimpia – Lech, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy półfinał Pucharu Polski będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie będziesz miał w tym czasie dostępu do telewizora to nic straconego. Mecz można obejrzeć także za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo.

Olimpia – Lech: transmisja na żywo za darmo

Mecze Pucharu Polski można oglądać również dzięki dostępnej za pośrednictwem internetu usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo! Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić? To proste. Wyjaśniamy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Olimpia – Lech, transmisja online

Jak już wyżej wspomnieliśmy transmisja online meczu Olimpia Grudziądz – Lech Poznań będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziecie również krótką instrukcję, która pozwala na odebranie zupełnie za darmo 30-dniowego dostępu do pakietu sportowego.

Olimpia – Lech, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów zdecydowanie wskazują Lecha Poznań jako faworyta wtorkowego półfinału. Za każdą postawioną złotówkę na gospodarzy można natomiast wygrać ponad 20.

