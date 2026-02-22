Nottingham Forest – Liverpool, gdzie oglądać?
W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Nottingham Forest – Liverpool. Spotkanie to zaplanowano na City Ground, co paradoksalnie nie jest specjalnie korzystne dla drużyny gospodarzy, która częściej triumfuje w delegacji. Tak było w ostatnim starciu na Anfield, za które The Reds pragną się teraz zrewanżować. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Nottingham Forest – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Nottingham Forest – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.
Nottingham Forest – Liverpool, transmisja online
Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Nottingham Forest – Liverpool, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Nottingham Forest
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Nottingham Forest – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.87, przy współczynniku 4.00 na wygraną Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem 3.75.
Spotkanie Nottingham Forest – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 15:00.
