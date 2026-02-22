Nottingham Forest - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (22 lutego) mecz 27. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Nottingham Forest – Liverpool, gdzie oglądać?

W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Nottingham Forest – Liverpool. Spotkanie to zaplanowano na City Ground, co paradoksalnie nie jest specjalnie korzystne dla drużyny gospodarzy, która częściej triumfuje w delegacji. Tak było w ostatnim starciu na Anfield, za które The Reds pragną się teraz zrewanżować. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Nottingham Forest – Liverpool

Nottingham Forest – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Nottingham Forest – Liverpool, transmisja online

Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham Forest – Liverpool, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Nottingham Forest – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.87, przy współczynniku 4.00 na wygraną Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem 3.75.

Nottingham Forest Liverpool FC 3.90 3.75 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 15:12

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Liverpool? Spotkanie Nottingham Forest – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – Liverpool? Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.