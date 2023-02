Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Newcastle – Liverpool: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jeszcze dwa sezony temu nie do pomyślenia wydawałoby się, żeby w meczu z Liverpoolem to Newcastle było faworytem. Smutna rzeczywistość The Reds wygląda jednak tak, że zespół jest w poważnym kryzysie, a Sroki z kolei rozgrywają najlepszy sezon w Premier League od wielu lat.

Newcastle – Liverpool, gdzie oglądać?

Już na starcie sezonu włodarze Newcastle sugerowali, że zespół będzie walczył o wysokie miejsce w tabeli Premier League. Mimo wszystko kibice Srok chyba nie wyobrażali sobie, że ich ulubieńcy nawiążą realną walkę o podium, a co za tym idzie, udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Newcastle po 22 meczach zajmuje czwartą pozycję i mając mecz rozegrany mniej, ma przewagę dwóch punktów nad Tottenhamem.

Odetchnęli głośno kibice Liverpoolu po derbach, w których udało się pokonać Everton. Było to pierwsze od czterech meczów zwycięstwo ligowe The Reds. Sytuacja w tabeli wciąż jest dramatyczna, dlatego jedynie seria kolejnych zwycięstw pozwoli uratować nieco fatalny sezon. W wyjazdowym spotkaniu z Newcastle to Sroki są jednak wskazywane jako faworyt.

Spotkanie zapowiada się na pełne emocji, dlatego sprawdźcie wcześniej nasze typy na mecz Newcastle – Liverpool.

Newcastle – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle z Liverpoolem to akurat jedyny sobotni mecz Premier League, który obejrzycie na antenie CANAL+Sport 2. Początek o godzinie 18:30.

Newcastle – Liverpool, transmisja online

Zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie sobotniej kolejki Premier League możecie obejrzeć też za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu.

Spotkanie obejrzycie też online w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i skorzystania z promocji CANAL+. Decydując się na półroczny dostęp, miesięczny koszt wyniesie tylko 59 zł. Oferta jest dostępna przy wpłacie z góry za cały okres i można z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Newcastle – Liverpool, kursy bukmacherskie

Kursy na mecz Newcastle – Liverpool są bardzo zbliżone, jednak nieco niższa jest linia na zwycięstwo Newcastle. Jest ono wyceniane przez bukmacherów na mniej więcej 2.55.

Newcastle Liverpool FC 2.60 3.50 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2023 08:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Newcastle – Liverpool? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+Sport 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Newcastle – Liverpool? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (18 lutego) o godzinie 18:30.

