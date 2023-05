Newcastle - Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 35. kolejki Premier League Newcastle United zagra z Arsenalem. Pojedynek drugiej i trzeciej drużyny tego sezonu angielskiej ekstraklasy to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się starcie tej serii gier. Początek meczu o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Newcastle United – Arsenal, gdzie oglądać

Starcie Newcastle United z Arsenalem to zdecydowanie największy hit tej kolejki Premier League. Sroki mają tylko matematyczne szanse na dogonienie Arsenalu, ale muszą oglądać się za siebie w walce o TOP4 ze względu na goniący Liverpool. Kanonierzy z kolei w ostatnich tygodniach prawdopodobnie zaprzepaścili szansę na mistrzowski i tytuł i na cztery kolejki przed końcem tracą cztery oczka do liderującego Manchesteru City. Jeśli zespół z Londynu chce jeszcze wierzyć w ten sukces to nie może już sobie pozwolić na żadną wpadkę.

Sprawdź także: Tabela Premier League

Newcastle United – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Mecz 35. kolejki Premier League Newcastle United – Arsenal nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Pojedynek będzie można obejrzeć jedynie online.

Newcastle United – Arsenal, transmisja online

Pojedynek Newcastle United – Arsenal będzie dostępny na platformie Viaplay. Jednak, aby uzyskać dostęp do tego meczu należy wcześniej wykupić odpowiedni abonament.

Newcastle United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy bukmacherskie nieznacznym faworytem niedzielnego hitu Premier League jest Newcastle United. Kursy na wygraną Srok są wysokie i wynoszą około 2,50. Natomiast typy na wygraną Arsenalu to około 2,90.

Newcastle Arsenal 2.50 3.75 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 07:27 .