SSC Napoli – AC Milan, gdzie oglądać

SSC Napoli po zaciętej walce przed tygodniem stanie przed szansą odrobienia straty z San Siro. Tydzień temu AC Milan wygrał (1:0) po trafieniu Ismaela Bennacera. Tym samym Rossoneri wygrali dwa ostatnie spotkania z rzędu z ekipą Luciano Spallettiego.

Dwaj włoscy giganci walczą o miejsce w gronie czterech najlepszych ekip w Lidze Mistrzów. Przed wtorkową batalią w lepszym położeniu są siedmiokorni zwycięzcy Pucharu Europy. W każdym razie team ze Stadio Diego Armando Maradona wierzy w wykorzystanie atutu własnego boiska.

SSC Napoli – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja z Neapolu będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz zacznie się o 21:00. Tymczasem o 19:00 zacznie się studnio przygotowujące do transmisji ze starcia.

SSC Napoli – AC Milan, transmisja online

Oczywiście batalia z udziałem Napoli i Milanu będzie także do zobaczenia w internecie. Dostęp do spotkania zapewnia platforma CANAL+ online. Teraz można skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Polsat Sport Premium i Eleven Sports wynosi tylko 49 zł. Z promocji można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Oferta obowiązuje przy rocznej subskrypcji i płatności z góry.

SSC Napoli – AC Milan, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem wtorkowej potyczki są gospodarze. Kurs na wiktorię Azzurrich oscyluje w granicach 1,76.

Diego Armando Maradona Liga Mistrzów SSC Napoli AC Milan 1.73 3.80 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2023 06:32 .

