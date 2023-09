fot. Imago / Insidefoto Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli – Lazio, gdzie oglądać

SSC Napoli ma zamiar w tej kampanii powalczyć o obronę mistrzowskiego tytułu. Zadanie nie będzie łatwe. Chociaż w pierwszych dwóch kolejkach Partenopei odnieśli pewne zwycięstwa nad Frosinone i Sassulo, notując w tych spotkaniach pięć trafień.

Lazio to natomiast aktualny wicemistrz Serie A. Rzymianie notują gorzki start w lidze włoskiej, przegrywając z takimi drużynami jak Lecce i Genoa, strzelając w tych starciach zaledwie jednego gola. Dodatkowe niepokojąca dla fanów rzymian może być statystyka związana z tym, że w ostatnim spotkaniu z Rossoblu stołeczna drużyna oddała zaledwie dwa celne strzały.

SSC Napoli – Lazio, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stadio Diego Armando Maradona będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Skomentują je Patryk Mirosławski i Piotr Czachowski.

SSC Napoli – Lazio, transmisja za darmo

Jeden z hitów trzeciej kolejki Serie A będzie także do obejrzenie w internecie. Mecz będzie dostępny na stronie internetowej STS. Dostęp do transmisji jest bezpłatny po spełnieniu konkretnych warunków. Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania i ciesz się darmowym dostępem do transmisji z potyczki Serie A.

SSC Napoli – Lazio, transmisja online

Rywalizacja SSC Napoli – Lazio będzie też do obejrzenia dzięki usłudze CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 240 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 54 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

SSC Napoli – Lazio, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo SSC Napoli wynosi 1.65. Tymczasem wariant z wygraną Lazio kształtuje się w wysokości 5.40.

SSC Napoli Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 07:08 .

