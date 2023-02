fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Nantes – Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Stara Dama wygląda na to, że powoli dochodzi do siebie i znów zaczyna walczyć o najwyższe cele. Turyńczycy wbrew pozorom wciąż mają szanse na grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Muszą jednak wygrać Ligę Europy w tym sezonie, dzięki temu wywalczyliby przepustkę do gry w elitarnych rozgrywkach. W tym miejscu możesz zapoznać się z informacjami, gdzie znaleźć informacje związane z transmisją z meczu Nantes – Juventusu w internecie i w telewizji.

FC Nantes – Juventus FC, gdzie oglądać

W różnych nastrojach przystąpią do potyczki obie drużyny. FC Nantes ma za sobą wyjazdową porażkę z Lens (1:3). Turyńczycy w pokonanym polu pozostawili natomiast Spezię Calcio, wygrywając różnicą dwóch goli (2:0).

Juventus jest już od pięciu meczów bez porażki, notując w nich cztery zwycięstwa i remis. Jednocześnie Stara Dama w tych spotkaniach straciła tylko jedną bramkę.

FC Nantes – Juventus FC, transmisja na żywo w TV

Mecze w rozgrywkach Ligi Europy w Polsce można śledzić tylko na platformie Viaplay. Jednocześnie w żadnej tradycyjnej telewizji nie będzie emitowane to starcie.

FC Nantes – Juventus FC, transmisja online

Starcie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu Nantes – Juventus.

FC Nantes – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo w czwartkowym boju mają goście. Kurs na wiktorię Starej Damy oscyluje w granicach 1,85.

Nantes Juventus FC 5.00 3.55 1.87 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2023 08:15 .

