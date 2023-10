PressFocus Na zdjęciu: pashaBiceps

Kiedy i której jest Move Federation 2?

Przed nami druga edycja Move Federation, czyli rozgrywek piłkarskich dla influencerów. Zawodnicy będą gościć 7 października (sobota) w Arenie Gliwice. Do rywalizacji przystąpi tym razem osiem zespołów. Początek wydarzenia jest zaplanowany na godzinę 20:00.

Gdzie oglądać Move Federation 2?

Największe emocje z pewnością będą towarzyszyć tym, który w sobotę pojawią się na trybunach Areny Gliwice. Nie jest to jednak jedyna opcja na obejrzenie tego wydarzenia. Transmisja dostępna będzie za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Gala będzie dostępna dla osób, które mają wykupiony pakiet między innymi do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+. Teraz możesz uzyskać do niego dostęp w promocyjnej cenie, która wynosi 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Oferta dotyczy miesięcznej subskrypcji po rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

Ile kosztuje PPV na Move Federation 2?

W przeciwieństwie do freakfightowych gal, Move Federation 2 nie będzie transmitowane w systemie PPV. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online dla posiadaczy pakietu CANAL+. Ten teraz kosztuje tylko 39 zł przez pierwsze trzy miesiące. Informacje na temat promocji znajdziesz powyżej.

Move Federation 2: składy. Kto będzie grał?

Team Emeritos Banditos: Jarosław “Papito” Jarząbkowski, Piotr “Izak” Skowyrski, Michał “Wampir” Pasternak, Roger Salla, Kuba “Młody Grabus” Grabowski, Krzysztof Kondracki

Jarosław “Papito” Jarząbkowski, Piotr “Izak” Skowyrski, Michał “Wampir” Pasternak, Roger Salla, Kuba “Młody Grabus” Grabowski, Krzysztof Kondracki Team Japczan: Jakub “Boski” Piotrowicz, Adrian “Medusa” Salamon, Marcin “Młody” Laszuk, Borys “LBD” Lebiedowicz, Hubert “Mmaupa” Szymajda

Jakub “Boski” Piotrowicz, Adrian “Medusa” Salamon, Marcin “Młody” Laszuk, Borys “LBD” Lebiedowicz, Hubert “Mmaupa” Szymajda Team Lexy: Lexy Chaplin, Anthony “Tony” Chaplin, Christina “Tinka” Chaplin, Veronika “Nika” Gonzalez, Brigitta “Gicia” Houn, Patrycja Wieja

Lexy Chaplin, Anthony “Tony” Chaplin, Christina “Tinka” Chaplin, Veronika “Nika” Gonzalez, Brigitta “Gicia” Houn, Patrycja Wieja Team Ekipa: Dominik “Kwolczi” Kwolczak, Michał “Kuzyn” Popiołek, Krystian “Eka” Rafacz, Michał “Michu” Wermiński, Patryk “Loku” Kosakiewicz, Tomasz “Cichy” Cichoń

Dominik “Kwolczi” Kwolczak, Michał “Kuzyn” Popiołek, Krystian “Eka” Rafacz, Michał “Michu” Wermiński, Patryk “Loku” Kosakiewicz, Tomasz “Cichy” Cichoń Team Jawor: Paweł “Jawor” Jaworski, Maksymilian “Frelly” Dwórznik, Piotr “Profcio” Świątkowski, Sebastian “Prusiu” Pruś, Tomasz “Exi” Maszkowski, Karol Zdęba

Paweł “Jawor” Jaworski, Maksymilian “Frelly” Dwórznik, Piotr “Profcio” Świątkowski, Sebastian “Prusiu” Pruś, Tomasz “Exi” Maszkowski, Karol Zdęba Team Filipek: Filip “Filipek” Marcinek, Alan “Alanik” Kwieciński, Mateusz “Tarzan” Leśniak, Grzegorz Milewski, Damian “The Karpi” Kasprzak

Filip “Filipek” Marcinek, Alan “Alanik” Kwieciński, Mateusz “Tarzan” Leśniak, Grzegorz Milewski, Damian “The Karpi” Kasprzak Team xxxMegaPiłkarzexxx: Franciszek “Franio” Rusiecki, Dawid “Diables” Porwisiak, Remigiusz “Remsua” Kuban, Dawid “Zioberro” Ziobro, Michał “Smerf” Stradczuk, Gangamurun “Ganga” Ganbold

Move Federation 2 – gdzie obstawiać?

Oficjalnym partnerem bukmacherskim Move Federation jest Fortuna.

