Motor - Raków: transmisja. W środowy wieczór poznamy ostatniego półfinalistę rozgrywek o Puchar Polski. Wyłoni go bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek w Lubinie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Motor - Raków.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Kun

Puchar Polski Motor Lublin Raków Częstochowa 11.0 5.50 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 10:15 .

Motor – Raków, gdzie obejrzeć

Niezwykle ciekawie zapowiada się ostatnie ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski, w którym drugoligowy Motor Lublin podejmował będzie zmierzający po mistrzowski tytuł Raków Częstochowa. W roli zdecydowanego faworyta do tego meczu przystąpią oczywiście podopieczni Marka Papszuna.

Motor udanie, bo od zwycięstwa 3:1 nad Górnikiem Polkowice, rozpoczął rywalizację w rundzie wiosennej. Raków w tym roku rozegrał już pięć ligowych spotkań, odnosząc w nich trzy zwycięstwa i notując dwa remisy. Środowe spotkanie musi zostać rozstrzygnięte awansem. Kto będzie górą? Sprawdź nasze typy na mecz Motor – Raków.

Motor – Raków, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport. Pojedynek z skomentują Tomasz Lach i Andrzej Niedzielan.

Motor – Raków: transmisja na żywo za darmo

Mecz można oglądać także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Teraz możesz bowiem uzyskać darmowy dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Ten gwarantuje dostęp do transmisji z meczów Pucharu Polski. Pakiet można uzyskać korzystając z promocji Fuksiarza. Jak? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Motor – Raków, transmisja online

Za pośrednictwem internetu transmisja z meczu Motor – Raków będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz informacje jak uzyskać dostęp do usług na 30 dni zupełnie za darmo.

Motor – Raków, kursy bukmacherskie

Naturalnie faworytem do zwycięstwa w środowym meczu i awansu do kolejnej rundy jest Raków. Kursy na częstochowian nie przekraczają aktualnie 1.32.

Motor Lublin Raków Częstochowa 11.0 5.50 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 10:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin