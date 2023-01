PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan – Sassuolo: transmisja na żywo w TV i stream online. Fatalnie spisujący się Milan w roku 2023 będzie miał okazję do przełamania kiepskiej serii w pojedynku z Sassuolo, które tego sezonu do udanych zaliczyć nie może, a po przerwie na mundial jeszcze nie wygrało w Serie A. Początek meczu w niedzielę, 29 stycznia, o godzinie 12:30.

San Siro Serie A AC Milan Sassuolo 1.50 4.90 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2023 08:57 .

Milan – Sassuolo, gdzie oglądać

Milan przystąpi do meczu z Sassuolo po dwóch wysokich przegranych: w lidze z Lazio (0:4) oraz w meczu o Superpuchar z Interem (0:3). Rossoneri odpadli też w ostatnim czasie z Pucharu Włoch po porażce z Torino. W nowym roku zespół Piolego odniósł tylko jedno zwycięstwo w meczu z Salernitaną. Mimo to przed 20. kolejką Milan był wiceliderem rozgrywek, jednak ze stratą aż dwunastu punktów do Napoli.

W jeszcze gorszej formie znajduje się Sassuolo, które w roku 2023 ma na swoim koncie trzy porażki i jeden remis, a na zwycięstwo czekają już od ośmiu kolejek. Słabe wyniki sprawiły, ze neroverdi znajdują się dopiero na siedemnastym miejscu w tabeli, co z pewnością jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwań. Sassuolo ostatni raz wygrało w Serie A 24 października z Hellasem Werona.

Milan – Sassuolo, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz 20. kolejki Serie A pomiędzy Milanem i Sassuolo będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Sassuolo, transmisja online

Spotkanie Milan – Sassuolo będzie również można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

Milan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Mimo słabej formy zdecydowanym faworytem tego spotkania według bukmacherów jest Milan, a kursy na zwycięstwo rossonerich wynoszą około 1,50. Typy na remis oscylują wokół 4,80, natomiast zdaniem polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest wygrana Sassuolo.