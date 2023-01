PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan – AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Porażka Napoli z Interem na nowo ożywiła walkę o mistrzostwo. Czy obecni obrońcy tytułu wykorzystają to potknięcie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

AC Milan – AS Roma, gdzie oglądać

AC Milan ponownie ma nadzieję. Po tym, jak Rossoneri zdołali pokonać Salernitanę, a Inter doprowadził do pierwszej porażki Napoli w tym sezonie, walka o mistrzostwo rozgorzała na nowo. Obecni mistrzowie kraju tracą do lidera już tylko pięć punktów. Teraz muszą pójść za ciosem.

To nie będzie jednak łatwe. AS Roma również ma swój cel – jest nim powrót do Ligi Mistrzów. W niedawnym pojedynku z Bologną, Giallorossi nie zachwycili, ale zdołali dowieźć zwycięstwo do końca. Ewentualny triumf w Mediolanie byłby niezwykle istotny, zarówno dla układu tabeli, jak i morale rzymian.

AC Milan – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Szlagier na San Siro obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

AC Milan – AS Roma, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek w ramach włoskiej ekstraklasy dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Milan – Roma zostanie aktywowany

AC Milan – AS Roma, transmisja online

Niedzielny mecz możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 64 złote!

1-miesięczny dostęp – 64 zł

AC Milan – AS Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego hitu są gospodarze, którzy na dobre powrócili do walki o mistrzostwo.

AC Milan AS Roma 1.85 3.60 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 stycznia 2023 07:47 .

