AC Milan – SSC Napoli, gdzie oglądać

Obie strony mają prawo podchodzić do nadchodzącego meczu w mieszanych nastrojach. Co prawda w ostatnim bezpośrednim pojedynku AC Milan nie dał szans liderowi Serie A (4:0), ale już w ostatniej kolejce Rossoneri zaledwie bezbramkowo zremisowali. Z kolei SSC Napoli zdobyło z Lecce (2:1) kolejne punkty, przybliżające drużynę do mistrzostwa.

We wspomnianym pojedynku sprzed dwóch tygodni nie mógł wziąć udziału Victor Osimhen. Nigeryjczyka zabraknie i w środę. Czy Milan wykorzysta tę absencję i od razu wysoko zaatakuje, teoretycznie znacznie silniejszego, rywala?

AC Milan – SSC Napoli, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanałach Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1.

AC Milan – SSC Napoli, transmisja online

Każdy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów można obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Polsat Sport Premium i Eleven Sports wynosi tylko 49 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Oferta obowiązuje przy rocznej subskrypcji i płatności z góry.

AC Milan – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania, w którym jednak większe szanse na sukces ma obecny lider Serie A.

San Siro Liga Mistrzów AC Milan SSC Napoli 3.20 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2023 09:06 .

