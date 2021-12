Milan – Napoli: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Milan – Napoli to zdecydowanie najciekawszy niedzielny mecz w ramach 18. kolejki Serie A. Dla obu ekip będzie to przedostatni mecz w 2021 roku w lidze włoskiej. W roli faworyta do tej potyczki podejdą Rossoneri, ale podopieczni Luciano Spallettiego na pewno nie złożą broni. Zapoznaj się z informacją, gdzie spotkanie Milan – Napoli dostępne będzie w telewizji i w internecie.

Mecz Milan – Napoli dzisiaj, gdzie oglądać

AC Milan – SSC Napoli to zdecydowanie spotkanie numerem jeden w niedzielę we Włoszech. Obie ekipy przystąpią do tej potyczki osłabione. Rossoneri muszą sobie radzić między innymi bez Simona Kjaera i Ante Rebicia. Azzurri będą osłabieni brakiem takich zawodników jak Lorenzo Insigne, czy Victor Osimhen.

Drużyna Stefano Pioliego podejdzie do potyczki, będąc od dwóch meczów bez wygranej. Milan ostatnio zremisował z Udinese Calcio (1:1), a wcześniej uległ Liverpoolowi (0:1). Tymczasem piłkarze Napoli mają za sobą niespodziewaną wpadkę z Empoli (0:1). W ligowej tabeli dzieli różnica trzech punktów. Milan jest drugi z 39 oczkami, a na czwartym miejscu plasuje się Napoli.

Mecz Milan – Napoli, transmisja TV

Mecz Milan – Napoli będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na Stadio San Siro, będzie można zobaczyć na Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o 20:45. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

Milan – Napoli, transmisja online

Starcie Milan – Napoli będzie dostępne w internecie. Transmisja ze spotkania online będzie dostępna na platformie Polsat Box. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.

Milan – Napoli, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem starcia na San Siro są gospodarze. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Milanu wynosi 2,25. Wariant z ewentualną wygraną Azzurrich został natomiast oszacowany na 3,15 w LVBet zakłady bukmacherskie.