W ostatnim spotkaniu 27. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku drużyn z dwóch przeciwległych biegunów ligowej tabeli. Ostatnia Miedź Legnica podejmować będzie przed własną publicznością drugą w tabeli Legię. Faworyt tego spotkania jest jeden i każdy inny wynik niż zwycięstwo gości będzie olbrzymią niespodzianką.

Miedź przegrywa ostatnio mecz za meczem i jest już pewniakiem do pożegnania się z rozgrywkami w tym sezonie. Z kolei Legia może się pochwalić czterema kolejnymi ligowymi wygranymi, w tym pokonaniem Rakowa Częstochowa, co pozwala jej pozostawać w grze o mistrzostwo Polski. Aktualnie drużyna Kosty Runjaicia ma sześć punktów straty do lidera. Sprawdź nasze typy na Miedź – Legia.

Miedź – Legia, transmisja w TV

Spotknaie Miedź – Legia odbędzie się w poniedziałek (10 kwietnia) o godzinie 20:00. W telewizji mecz obejrzymy na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Pojedynek skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Miedź – Legia, transmisja online

Miedź – Legia, kursy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny, trudno w tym meczu wskazywać inne rozstrzygnięcie niż wygrana Legii. Bukmacherzy również stawiają gości w roli wyraźnego faworyta.

Miedź Legnica Legia Warszawa 5.25 4.10 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2023 10:20 .

