IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale Wimbledonu, co jest już dla niej największym osiągnięciem w karierze w tym turnieju. Reprezentantkę Polski czeka trudny pojedynek z utytułowaną Ukrainą Eleną Switoliną. W roli faworytki przystąpi do niej Polka, która jednak musi nastawić się na ciężką przeprawę. Będzie to drugi pojedynek tych zawodniczek w historii. W jedynym dotychczasowym pojedynku Świątek pokonała Switolinę w dwóch setach.

Mecz Świątek – Switolina rozegrany zostanie we wtorek (11 lipca). Mecz, który odbędzie się na korcie centralnym, rozpocznie się o godzinie 14:30.

Świątek – Switolina: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz Świątek – Switolina będzie można obejrzeć za darmo. Darmowa transmisja z meczu będzie dostępna w usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład za co najmniej 2 zł. Z pojedynku o półfinał nie zabraknie również telewizyjnej transmisji. Tą znajdziesz na kanale Polsat Sport.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Mecz 1/4 finału Wimbledonu pomiędzy Igą Świątek i Eleną Switoliną rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego. Spotkanie odbędzie się na korcie centralnym.

Kto awansuje do półfinału? Świątek 0% Switolina 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Świątek

Switolina

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.