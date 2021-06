Z meczu Polska – Islandia: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (8 czerwca) o godzinie 18:00. Towarzyskie spotkanie w Poznaniu to ostatni sprawdzian polskiego zespołu przed Euro 2020. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. O której mecz Polska – Islandia?

Mecz Polska – Islandia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski jest już na ostatniej prostej przygotowań do udziału w finałach Mistrzostw Europy. We wtorek podopiecznych Paulo Sousy czeka ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem turnieju finałowego. Na stadionie w Poznaniu Biało-czerwoni w towarzyskim meczu podejmować będą Islandię.

Przed tygodniem reprezentacja Polski rozegrała już jeden kontrolny mecz. Na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zremisowała 1:1 z innym finalistą Euro 2020 – reprezentacją Rosji. Teraz czeka ją mecz z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Dla polskiego zespołu będzie to dobra okazja do podwyższenia morale przed pierwszym meczem podczas mistrzostw Europy ze Słowacją.

Wszystko wskazuje na to, że Paulo Sousa postawi we wtorek na optymalną jedenastkę. Wiadomo już jednak, że w składzie zabraknie Arkadiusza Milika, który z powodu kontuzji kolana nie będzie mógł również wystąpić w turnieju. Szkoleniowiec nie zdecydował się na powołanie w jego miejsce innego zawodnika.

Polska – Islandia, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie w Poznaniu będzie dostępne w polskiej telewizji. Z towarzyskiego meczu: Polska – Islandia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP1, TVP Sport i Polsatu Sport. Na kanałach Telewizji Polskiego mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak.

Polska – Islandia: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Poznaniu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Polska – Islandia online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS. Mecz będzie dostępny także na internetowej platformie Ipla.

O której mecz Polska – Islandia?

Spotkanie Polska – Islandia rozegrane zostanie we wtorek 8 czerwca. Ostatni mecz Biało-czerwonych przed Euro 2020 rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00.