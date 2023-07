IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Magda Linette

Mecz Linette dzisiaj: transmisja na żywo

Magda Linette z dużymi nadziejami przystąpiła do tegorocznego Wimbledonu. W pierwszej rundzie bez problemów ograła Jil Teichmann, ale nie zamierza na tym poprzestawać. Teraz jej celem jest awans do trzeciej rundy i będzie starała się go zrealizować już dzisiaj, mierząc się w spotkaniu drugiej rundy z Barborą Strycovą. Polka jest faworytką starcia z doświadczoną Czeszką.

Mecz Linette – Strycova rozegrany zostanie w czwartek (6 lipca) i rozpocznie się około godziny 15:00 czasu polskiego. Godzina rozpoczęcia może się przesunąć w zależności od długości poprzedzających ten pojedynek meczów.

Linette – Strycova: gdzie obejrzeć?

Rywalizację Linette ze Strycovą możesz oglądać za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do bezpłatnej transmisji uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny kupon. W telewizji transmisja z meczu będzie dostępna na jednym ze sportowych kanałów Polsatu.

O której godzinie gra dzisiaj Linette?

Godzina rozpoczęcia meczu 2. rundy z udziałem Magdy Linette szacowana jest na 15:00 czasu polskiego.

