IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Już dzisiaj FC Barcelona rozegra drugie spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po wysokim zwycięstwie 5:0 nad Royal Antwerp, teraz podopiecznych Xaviego Hernandeza czeka wyjazdowy mecz z FC Porto. Duma Katalonii przystąpi do tego pojedynku w roli faworyta, ale gospodarze liczą na sprawienie niespodzianki.

Mecz Porto – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (4 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu w telewizji będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online.

Porto – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz Barcelony w Lidze Mistrzów można oglądać korzystając z kilku wariantów. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1, a także drogą internetowo w usłudze Polsat Box Go i usłudze CANAL+ online. Dostęp do drugiej z nich można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium wynosi 54 zł. Dzięki temu można zaoszczędzić aż 240 zł. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Porto – Barcelona: kto wygra?

Barcelona wygra z Porto? Tak 100% Nie 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.