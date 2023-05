Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Old Trafford Premier League Manchester United Wolverhampton 1.45 5.25 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2023 07:45 .

Manchester United – Wolverhampton, gdzie oglądać

Nie był to najlepszy tydzień dla Manchesteru United. Podopieczni Erika ten Haga przegrali dwa kolejne spotkania z Brighton i West Hamem. Co gorsza, nie byli w stanie strzelić w nich ani jednej bramki. Udało im się utrzymać czwartą pozycję w tabeli, jednak margines błędu wyczerpał się do zera.

Julen Lopetegui uratował już Wolverhampton od spadku, czyli plan minimum został wykonany. Każde dodatkowe zwycięstwo będzie teraz traktowane jako miły dodatek. W tym sezonie Wilki okazały się na własnym stadionie niewiele gorsze od Czerwonych Diabłów. Na pewno postraszą rywala na Old Trafford.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Manchester United – Wolverhampton.

Manchester United – Wolverhampton, transmisja na żywo w TV

Niestety, spotkanie między Manchesterem United i Wolverhampton Wanderers transmitowane będzie jedynie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w polskiej telewizji.

Manchester United – Wolverhampton, transmisja online

Najbliższy mecz Manchesteru United obejrzycie, jak już wspomnieliśmy, za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Spora jest różnica w kursach bukmacherskich na oba zespoły. Typ na Manchester United to 1.40, podczas gdy zwycięstwo Wolverhampton wyceniane jest aż na 7.80.

Manchester United Wolverhampton 1.45 5.25 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2023 07:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin