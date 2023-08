Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Skromnie wygląda dorobek Manchesteru United po dwóch kolejkach Premier League. Czerwone Diabły zanotowały zwycięstwo i porażkę, ale udało im się strzelić tylko jednego gola. Erik ten Hag nie może czuć się zadowolony z gry swoich podopiecznych. Musi jednak mierzyć się z plagą kontuzji, która dotknęła klub na starcie nowego sezonu. W ubiegłej kampanii Manchester United gładko poradził sobie dwukrotnie z Nottingham Forest. Bukmacherzy uważają, że podobnie będzie w sobotnie popołudnie.

Mecz 3. kolejki Premier League rozgrywany na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco. Koniecznie sprawdźcie nasze typy na Manchester United – Nottingham Forest.

Manchester United – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Starcie Manchesteru United z Nottingham Forest będzie jedynym spotkaniem 3. kolejki Premier League, które obejrzycie w telewizji. Transmisja dostępna będzie na CANAL+Sport 2. Początek już w sobotę o godzinie 16:00.

Manchester United – Nottingham Forest, transmisja online

W Internecie mecz rozgrywany na Old Trafford dostępny będzie na platformie streamingowej Viaplay. Obejrzycie go jednak także w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował specjalną ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł na miesiąc.

Manchester United – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed sobotnim meczem są bezlitośni. Kurs na wygraną Manchesteru United to zaledwie 1.33. Typując zwycięstwo Nottingham Forest możemy spodziewać się linii w granicach aż 9.00.

Manchester United Nottingham Forest 1.40 5.90 9.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 08:53 .

