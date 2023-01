PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester United – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jednym z największych wydarzeń weekendu są derby Manchesteru. Czy rozpędzone Czerwone Diabły postawią się mistrzom Anglii? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Old Trafford Premier League Manchester United Manchester City 4.00 3.90 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 stycznia 2023 07:57 .

Manchester United – Manchester City, gdzie oglądać

Gdyby ktoś jeszcze niedawno powiedział, że do nadchodzących derbów w lepszych nastrojach podchodzić będą piłkarze Manchesteru United, trudno by było uwierzyć. A jednak, zwycięska seria Czerwonych Diabłów na wszystkich frontach trwa już od sześciu spotkań. Gracze Erika ten Haga zapewnili sobie udział w półfinale Pucharu Ligi, zanotowali też awans w Pucharze Anglii.

W tym czasie Manchester City, co prawda, rozbił Chelsea w FA Cup. W Carabao Cup mistrzowie kraju skompromitowali się jednak, przegrywając z Southampton (0:2), nie oddając nawet jednego celnego strzału. Jeśli Obywatele chcą obronić tytuł, muszą wygrać sobotni mecz. Ich strata do Arsenalu wynosi już pięć oczek. Z kolei, jeśli to Czerwone Diabły wyjdą zwycięsko z derbów, zbliżą się do wielkich rywali na dystans zaledwie jednego oczka.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Manchester City.

Manchester United – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Manchester City, transmisja online

Derby obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Piłkarze Pepa Guardioli pozostają znacznymi faworytami nadchodzącego, wyjazdowego starcia.

