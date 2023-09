IMAGO / Will Palmer Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United – Crystal Palace, gdzie oglądać

Manchester United zaledwie kilka dni temu pokonał Crystal Palace w EFL Cup, a mecz zakończył się wynikiem 3:0. Czerwone Diabły po trzech porażkach z rzędu przed tygodniem wreszcie przełamały się w Premier League zdobywając trzy oczka w starciu z Burnley. Podopieczni Erika ten Haga po rozczarowującym początku sezonu muszą w końcu zacząć regularnie punktować, jeśli chcą powalczyć o czołowe lokaty na koniec sezonu.

Zobacz również: Tabela Premier League

Manchester United – Crystal Palace, transmisja na żywo w TV

Mecz Manchester United – Crystal Palace będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2.

Manchester United – Crystal Palace, transmisja online

Sobotni pojedynek Czerwonych Diabłów będzie również dostępny online na platformie Viaplay.pl lub w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi 74 zł.

Manchester United – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Manchester United jest faworytem meczu z Crystal Palace. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów oscylują wokół 1,60, natomiast typy na zwycięstwo Crystal Palace wynoszą około 5,80.

Manchester United Crystal Palace 1.62 4.20 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 10:15 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Crystal Palace? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2 oraz online w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl Kiedy jest mecz Manchester United – Crystal Palace? Mecz rozpocznie się w sobotę, 30 września, o godzinie 16:00

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.