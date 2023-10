IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Brentford, gdzie oglądać

Manchester United notuje ostatnio fatalne wyniki. Czerwone Diabły przegrały z Crystal Palace, a następnie poległy też w starciu z Galatasaray. Oznacza to, że po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów, mają na koncie okrągłe zero punktów. Ale i w Brentfordzie nie dzieje się za dobrze. Pszczoły nie wygrały w Premier League od połowy sierpnia. Mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Jeżeli nie w starciu z nimi mają przebudzić się gracze Erika ten Haga, to trudno o lepszy moment.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Brentford.

Manchester United – Brentford, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Brentford, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Brentford, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły są zdecydowanymi faworytami sobotniego starcia w Premier League.

