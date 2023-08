IMAGO/David Rawcliffe Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Sevilla, gdzie oglądać?

W środowy wieczór na stadionie w greckim Pireusie rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Europy. O trofeum powalczą triumfatorzy Ligi Mistrzów i Ligi Europy w poprzednim sezonie – Manchester City i Sevilla FC. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są oczywiście podopieczni Josepa Guardioli.

Dla obu drużyn będzie to piąta konfrontacja na europejskich boiskach w historii. Wszystkie cztery dotychczasowe spotkania zakończyły się wygranymi Manchesteru City. Ostatni raz obie ekipy mierzyły się w poprzednim sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Obywatele wygrywali 4:0 na wyjeździe i 3:1 u siebie. Sprawdź nasze typy na mecz Man City – Sevilla.

Manchester City – Sevilla, transmisja na żywo w TV

Spotkanie o Superpuchar Europy pomiędzy Manchesterem City i Sevillą rozegrane zostanie w środę (16 sierpnia) o godzinie 21:00. Transmisja dostępna będzie na kanałach – Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1.

Kurs 300.00 na triumf Manchesteru City

Manchester City do rywalizacji przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Dlatego tym bardziej warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który pozwala zagrać zakład na triumf zespołu Josepa Guardioli po kursie 300.00. Uprawnia do tego podanie kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu o wartości min. 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący zakład na triumf Man City w meczu o Superpuchar Europy z Sevillą (typ zakładu: Finał – Zwycięzca – Manchester City). Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 600 zł

Pamiętaj, że otrzymany w ramach tej oferty bonus podlega przed wypłatą obrotowi. Szczegóły znajdziesz w regulaminie promocji.

Manchester City – Sevilla, transmisja online

Mecz Manchesteru City z Sevillą można oglądać także online. Spotkanie będzie dostępne między innymi w usłudze CANAL+ online, do której dostęp możesz uzyskać teraz w bardzo atrakcyjnej promocji. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzisz aż 240 zł, jeżeli zdecydujesz się na wykupienie rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Dzięki niej będziesz miał dostęp do transmisji najważniejszych piłkarskich wydarzeń.

Manchester City – Sevilla, kto zwycięży?

Kto zdobędzie trofeum? Manchester City 75% Sevilla 25% 20 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Sevilla

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Sevilla? Transmisja z meczu Manchester City – Sevilla dostępna będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Sevilla? Mecz rozegrany zostanie w środę (16 sierpnia) o godzinie 21:00.

