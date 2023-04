PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Etihad Stadium Premier League Manchester City Liverpool FC 1.66 4.40 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 09:28 .

Manchester City – Liverpool, gdzie oglądać

Gracze Manchesteru City udali się na przerwę reprezentacyjną w świetnych nastrojach. Mają na koncie sześć kolejnych zwycięstw na wszystkich frontach i wciąż pozostają w walce o trzy trofea. Muszą jednak gonić Arsenal, jeśli liczą na obronę tytułu Premier League. Tracą do lidera już osiem punktów.

Ale i Liverpool na gwałt potrzebuje oczek. Dla The Reds jedynym, co ma znaczenie do końca sezonu, to zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Obecnie do czwartego Tottenhamu tracą siedem punktów, przy czym rozegrali o dwa mecze mniej. Trudno będzie im jednak triumfować na Etihad Stadium.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Liverpool.

Manchester City – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester City – Liverpool, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Etihad Stadium.

Manchester City – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem nadchodzącego starcia są gospodarze.

Manchester City Liverpool FC 1.66 4.40 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 09:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin