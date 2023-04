Manchester City - Leicester City: transmisja w TV i online. Obywatele do sobotniego spotkania na Etihad Stadium przystąpią w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Sprawdź gdzie oglądać ten pojedynek.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Leicester, gdzie oglądać?

Manchester City zagra w sobotę o szóste ligowe zwycięstwo z rzędu oraz o zmniejszenie do trzech punktów do prowadzącego w tabeli Arsenalu. Rywalem drużyny Josepa Guardioli będzie fatalnie spisuję się w ostatnim czasie Leicester City, które niespodziewanie stało się jednym z kandydatów do pożegnania się z Premier League. Lisy aktualnie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Premier League.

Gospodarze przystąpią do tego meczu w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Obywatele zdają sobie sprawę, że jeżeli chcą dogonić w ligowej tabeli Kanonierów, muszą wygrywać takie spotkania jak to sobotnie. Każde inne rozstrzygnięcie będzie ogromnym zaskoczeniem. Sprawdź nasze typy na mecz Man City – Leicester.

Manchester City – Leicester City, transmisja w TV

Rywalizację obu drużyn będzie można śledzić w polskiej telewizji, bowiem mecz, który rozegrany zostanie w sobotę (15 kwietnia) o godzinie 18:30, będzie transmitowany na CANAL+ Sport 2.

Manchester City – Leicester City, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz będzie do obejrzenia na dwa sposoby. Jednym jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay, natomiast drugim z usługi CANAL+ Online. Teraz dostęp do niej można mieć w promocyjnej cenie. Decydując się na wykupienie rocznego dostępu i płatności z góry, miesięczny koszt pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wyniesie tylko 29 zł. Dzięki temu możemy zaoszczędzić aż 240 zł. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Manchester City – Leicester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo Manchesteru City. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy.

Manchester City Leicester 1.13 10.0 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 12:25 .

