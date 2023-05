Pressfocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Manchester City – Leeds, gdzie oglądać?

Pep Guardiola wie, że jeśli tylko jego podopieczni nie zanotują żadnej głupiej wpadki, sięgną po kolejny tytuł mistrzowski. Manchester City na ostatniej prostej wyprzedził Liverpool, a w Premier League pozostały mu do rozegrania już tylko mecze z rywalami z dolnej części tabeli. Rywal przyparty do muru może być jednak groźny. A takim jest Leeds.

W ramach ratowania sytuacji włodarze Leeds zdecydowali się zatrudnić Sama Allardyce’a. Zadanie Anglika jest proste – utrzymać Pawie w lidze. Leeds ma jednak bardzo trudny terminarz i może się to okazać misja niemożliwa. Nie odbieramy jednak szans doświadczonemu szkoleniowcowi.

Manchester City – Leeds, transmisja na żywo w TV

Wyjątkowo, najbliższą rywalizację Manchesteru City w Premier League obejrzycie w polskiej telewizji. Mecz z Leeds dostępny będzie na antenie CANAL+Sport 2.

Manchester City – Leeds, transmisja online

Mecz Manchesteru City z Leeds będzie można zobaczyć także online. Transmisja ze starcia będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament. To jedyne co trzeba zrobić, żeby cieszyć się z dostępu do transmisji z meczu.

Manchester City – Leeds, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają złudzeń – murowanym faworytem rywalizacji na Etihad jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo Obywateli wynoszą zaledwie 1.16.

