IMAGO/Jose Breton/NurPhoto Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester City – Fluminense, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór rozegrane zostanie finałowe spotkanie Klubowych Mistrzostw Świata. Faworyzowany Manchester City zmierzy się z brazylijskim Fluminense. W półfinałowych pojedynkach obie drużyny pokonały odpowiednio – 3:0 Urawę Red Diamonds i 2:0 Al-Ahly.

W finałowym meczu zdecydowanym faworytem są podopieczni Josepa Guardioli, którzy do trofeum za wygranie Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, teraz chcą dołożyć miano najlepszej drużyny na świecie. Inne rozstrzygnięcie będzie w tym wypadku sensacją. Sprawdź typy na mecz Man City – Fluminense.

Manchester City – Fluminense, transmisja na żywo w TV

Mecz Manchester City – Fluminense rozegrany zostanie w piątek (22 grudnia) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Rywalizację będzie można jednak oglądać online.

Manchester City – Fluminense, transmisja online

Transmisja w Polsce z finałowego meczu Klubowych Mistrzostw Świata będzie dostępna online. Spotkanie zupełnie za darmo będzie można oglądać na platformie FIFA+. Wymagane jest jedynie zalogowanie.

Manchester City – Fluminense, kursy bukmacherskie

Manchester City jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowym finale. Pokazują to również oferowane przez bukmacherów kursy na to spotkanie. W przypadku zwycięstwa Man City nie przekraczają 1.32.

Manchester City Fluminense 1.32 5.80 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 grudnia 2023 15:25 .