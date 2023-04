IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Bayern, gdzie oglądać

We wtorkowy wieczór w Manchesterze czeka nas jeden z hitów 1/4 finału Ligi Mistrzów. Miejscowe City, które po raz kolejny ma chrapkę na końcowy triumf w rozgrywkach, zmierzy się z zawsze niewygodnym Bayernem. W roli faworyta do awansu do półfinału do tej rywalizacji przystąpią podopieczni Josepa Guardioli, ale w żadnym wypadku nie można skreślać zespołu prowadzonego obecnie przez Thomasa Tuchela.

Nie ma wątpliwości, że wynik pierwsze spotkania będzie miał kluczowe znacznie w walce o awans do półfinału. W Manchesterze liczą przede wszystkim na Erlinga Haalanda, który w swojej karierze zdobył już pięć bramek w meczach przeciwko Bayernowi. Czy we wtorek poprawi ten bilans? Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Bayern.

Manchester City – Bayern, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy hit na Etihad Stadium pomiędzy Manchesterem City – Bayernem rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

Manchester City – Bayern, transmisja online

Wszystkie ćwierćfinałowe pojedynki Ligi Mistrzów za pośrednictwem internetu można oglądać w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ Sport, Polsat Sport Premium i Eleven Sports wynosi tylko 49 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Oferta obowiązuje przy rocznej subskrypcji i płatności z góry.

Manchester City – Bayern, promocje

Przy okazji ćwierćfinałowych spotkań można skorzystać z jednej z bardzo ciekawych promocji. W STS można postawić na gola Man City lub Bayernu po kursie 125.00, natomiast w Superbet dowolny zakład po kursie 150.00. W obu przypadkach z oferty można skorzystać podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Zakład Strona Kursy gol dla Manchesteru City 125.00 gol dla Bayernu 125.00 dowolny zakład na mecz 150.00 Obowiązuje regulamin. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2023 08:40 .

Manchester City – Bayern, kursy bukmacherskie

We wtorkowym meczu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają podopiecznym Josepa Guardioli. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają 2.00, podczas gdy na wygraną Bayernu można postawić nawet po kursie 4.50.

Manchester City Bayern Monachium 1.92 4.30 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2023 10:38 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin