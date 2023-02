fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United – Leicester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły do niedzielnej potyczki podejdą, chcąc zmniejszyć dystans do prowadzących w tabeli Man City i Arsenalu. Czy to się uda? Trudno jednoznacznie stwierdzić. W tym miejsce dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkanie w internecie i w telewizji.

Manchester United – Leicester City, gdzie oglądać

22 punkty dzielą obie ekipy w tabeli ligi angielskiej. Manchester United walczy w tej kampanii na najwyższe cele. Z kolei Leicester City dąży do jak najszybszego zapewnienia sobie ligowego bytu.

Podopieczni Erika ten Haga przystąpią do swojego meczu remisie z FC Barceloną (2:2) w Lidze Europy. Man Utd wciąż ma zatem realne szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Z kolei zawodnicy Lisów pokonali ostatnio wysoko Tottenham Hotspur (4:1).

Manchester United – Leicester City, transmisja na żywo w TV

Mecz będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Premium. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Manchester United – Leicester City, transmisja online

Niedzielne spotkanie na Old Trafford można śledzić za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 59 złotych!

1-miesięczny dostęp – 59 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Batalię w ramach angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu Man Utd – Leicester.

Manchester United – Leicester City, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do niedzielnego starcia podejdą gospodarze. Kurs na zwycięstwo Man Utd oscyluje w granicach 1,63.

Manchester United Leicester 1.64 4.40 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2023 05:24 .