PressFocus Na zdjęciu: Zawodnik ROW Rybnik

Malesa – ROW Rybnik, gdzie oglądać?

Arged Malesa Ostrovia Ostrów rywalizację w nowym sezonie rozpoczęła od porażki w wyjazdowym pojedynku ze Zdunkiem Wybrzeże Gdańsk. W drugiej kolejce będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska. Gospodarze z pewnością wyciągnęli również wnioski z pierwszego meczu i teraz zrobią wszystko, aby zapisać na swoje konto dwa punkty.

Tymczasem forma ekipy z Rybnika jest dużą niewiadomą. Przed tygodniem żużlowcy ROW-u mieli rywalizować z faworyzowanym Falubazem Zielona Góra, ale ostatecznie do spotkania nie doszło.

Niedzielne spotkanie 1. ligi żużlowej będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Malesa – ROW Rybnik, transmisja w TV

Mecz Arged Malesa Ostrów – ROW Rybnik obędzie się w niedzielę (16 kwietnia) o godzinie 14:00. Z pojedynku będzie dostępna telewizyjna transmisja. Rywalizację obejrzymy “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 5.

Malesa – ROW Rybnik, transmisja online

Spotkanie w Ostrowie będzie również można oglądać za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, która jeszcze tylko w ten weekend jest dostępna w bardzo atrakcyjnej ofercie. Można zaoszczędzić aż 240 zł. Jest to możliwe przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony i wykupienie rocznego dostępu do pakietu CANAL+. Miesięczny koszt dzięki tej ofercie wyniesie tylko 29 zł, zamiast 49 zł w standardowej ofercie.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 29 zł/mies. (oferta na 12 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup