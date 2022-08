PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Losowanie Ligi Konferencji: transmisja online. W piątkowe popołudnie swoich rywali w fazie grupowej Ligi Konferencji pozna Lech Poznań, który jako jedyny z polskich zespołów przebrnął przez kwalifikacje. Sprawdź gdzie obejrzeć losowanie grup Ligi Konferencji.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Konferencji?

W fazie grupowej Ligi Konferencji udział wezmą 32 drużyny, które będą rywalizować w ośmiu grupach po cztery drużyny. Wśród nich znajdzie się jeden przedstawiciel polskiej ekstraklasy – Lech Poznań, który w decydującym dwumeczu nie bez problemów ograł luksemburski Dudelange. Na ostatniej prostej z rywalizacji o kontynuowanie przygody z europejskimi pucharami odpadł Raków Częstochowa, który musiał uznać wyższość Slavii Praga.

Losowanie grup Ligi Konferencji Europy 2022/23 poznamy w piątek (26 sierpnia) o godzinie 14:30. Losowanie zostanie przeprowadzone w Stambule.

Losowanie Ligi Konferencji: transmisja

Transmisja z ceremonii piątkowego losowania Ligi Konferencji z pewnością będzie śledzona przez kibiców w Polsce. Jest to oczywiście związane z faktem, że awans do niej wywalczył Lech Poznań. Transmisję “na żywo” będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay, która posiada również prawa do pokazywania meczów tych rozgrywek w naszym kraju.

O której losowanie Ligi Konferencji?

Ceremonia losowania odbędzie się w Stambule w piątek (26 sierpnia). Jej początek zaplanowany został na godzinę 14:30 czasu polskiego.