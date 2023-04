fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Trąbka

ŁKS – Podbeskidzie Bielsko-Biała, gdzie oglądać

ŁKS to w tym sezonie drużyna, która pewnym krokiem zmierza w kierunku powrotu do Ekstraklasy. Rycerze Wiosny przed piątkową potyczką są liderem rozgrywek, mogącym pochwalić się bilansem 53 punktów. W ostatnich dwóch starciach łodzianie notowali remisy.

Podbeskidzie Bielsko-Biała to natomiast ekipa, która włączyła się ostatnio na dobre o miejsce premiowane grą w barażach o awans do elity. Górale aktualnie mają na swoim koncie 41 oczek. W poprzedniej kolejce bielszczanie pokonali przekonująco Chojniczankę Chojnice (4:1).

ŁKS – Podbeskidzie Bielsko-Biała, transmisja na żywo w TV

Potyczka w Łodzie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenie Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

ŁKS – Podbeskidzie Bielsko-Biała, transmisja na żywo za darmo

ŁKS – Podbeskidzie Bielsko-Biała, transmisja online

Potyczkę z udziałem ekip z Łodzi i Bielska-białej będzie można oglądać dzięki aplikacji Polsat Box Go, która jest dostępna na smartfony, tablety, a także na Smart TV. Dostęp do usługi można aktualnie uzyskać dzięki atrakcyjnej promocji, o czym piszemy wyżej.

ŁKS – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kursy bukmacherskie

Eksperci w roli faworyta piątkowej potyczki widzą gospodarzy. Kurs na zwycięstwo ŁKS-u oscyluje w granicach 2,46 u legalnych polskich bukmacherów.

1. liga ŁKS Łódź Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.30 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 07:52 .