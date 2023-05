PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar

ŁKS – Wisła, gdzie obejrzeć?

Piątkowy wieczór upłynie pod znakiem meczu na szczycie tabeli Fortuna 1 Ligi. Liderujący ŁKS Łódź przed własną publicznością podejmował będzie trzecią w tabeli Wisłę Kraków. Obie drużyny lubią grać ofensywnie, co sprawia, że możemy spodziewać się bardzo ciekawego widowiska. Z drugiej strony piłkarze obu zespołów zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Jego wynik będzie miał kluczowe znacznie w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy.

W zdecydowanie lepszej sytuacji przed piątkowy meczem jest ŁKS, który ma pięć punktów przewagi nad trzecią Wisłą. Łodzianie zdobywając komplet punktów zrobią ogromny krok w kierunku awansu. Ewentualna wygrana Wisły sprawi natomiast, że różnica między tymi zespołami stopnieje do dwóch punktów, a psychologiczną przewagę nad ostatnimi meczami obecnego sezonu zyska Biała Gwiazda.

ŁKS – Wisła, transmisja na żywo w TV

Mecz ŁKS – Wisła rozegrany zostanie w piątek (5 maja) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

ŁKS – Wisła: transmisja online

Rywalizację dwóch czołowych klubów zaplecza Ekstraklasy można oglądać również za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa Polsat Box Go, ale do skorzystania z niej wymagane jest wykupienie dostępu.

ŁKS – Wisła, kto wygra?

Obie drużyny wybiegną na boisko z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli. W pojedynku tym trudno wskazać jednak faworyta. A jak Twoim zdaniem zakończy się pojedynek?

Jak zakończy się mecz? wygraną ŁKS-u 0% remisem 0% wygraną Wisły 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną ŁKS-u

remisem

wygraną Wisły

ŁKS – Wisła, kursy bukmacherskie

Choć ŁKS będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie doznał tylko jednej porażki, bukmacherzy większe szanse na sukces dają w tym meczu Wiśle.

ŁKS Łódź Wisła Kraków 3.25 3.45 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 08:34 .

