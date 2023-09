IMAGO/Paweł Andrachiewicz/PressFocus Na zdjęciu: Dominik Marczuk

ŁKS – Jagiellonia, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku drużyn, które znajdują się aktualnie na dwóch przeciwległych biegunach ligowej tabeli. Przedostatni ŁKS Łódź po trzech porażkach z rzędu będzie szukał przełamania w starciu z drugą w tabeli Jagiellonią Białystok, która jest jedną z rewelacji początku obecnego sezonu.

Wyniki i pozycja w ligowej tabeli zdecydowana przemawiają na korzyść Jagiellonii, ale ŁKS mając po swojej stronie atut własnego boiska na pewno nie stoi na straconej pozycji. Nie ma jednak wątpliwości, że inny wynik niż wygrana gości uznany zostanie za niespodziankę. Sprawdź nasze typy mecz ŁKS – Jagiellonia.

ŁKS – Jagiellonia, transmisja w TV

Mecz ŁKS-u z Jagiellonią odbędzie się w piątek (22 września) o godzinie 20:30. W telewizji transmisja będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

ŁKS – Jagiellonia, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać także korzystając z internetu. Transmisja dostępna będzie dla użytkowników usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

ŁKS – Jagiellonia, kursy bukmacherów

Piątkowe spotkanie zdaniem bukmacherów nie ma zdecydowanego faworyta. Kursy na ich wygraną są porównywalne.

ŁKS Łódź Jagiellonia Białystok 2.90 3.35 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 10:45 .

