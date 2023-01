PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Wolverhampton? W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań trzecie rundy Pucharu Anglii The Reds podejmować będą Wilki. W roli faworyta do meczu przystąpią gospodarze. Sprawdź gdzie oglądać mecz zupełnie za darmo.

Liverpool – Wolverhampton, gdzie oglądać

Na papierze wyraźnym faworytem do zwycięstwa są The Reds. Choć nie jest to dla nich udany jak na razie sezon, nie powinni mieć problemów z ograniem zajmującego obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Premier League Wolverhamptonu.

Liverpool nie przystąpi jednak do tego meczu w dobrych nastrojach, bowiem w ostatnim ligowym meczu niespodziewanie przegrał 1:3 z Brentfordem. Wilki również w tym roku nie mogą się pochwalić wygraną, bowiem zremisowali 1:1 z Aston Villą. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Wolverhampton.

Liverpool – Wolverhampton, transmisja TV

Telewizyjna transmisja z sobotniego spotkania, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Liverpool – Wolverhampton: transmisja na żywo za darmo

Najważniejsze mecze Pucharu Anglii można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV, którą największy polski bukmacher udostępnia swoim klientom. Aby uzyskać dostęp do transmisji z meczu Liverpool – Wolverhampton należy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Liverpool – Wolverhampton zostanie odblokowany

Liverpool – Wolverhampton, transmisja online

Jak obejrzeć mecz Liverpool – Wolverhampton za pośrednictwem internetu? Jest kilka opcji. Posiadacze wykupionego dostępu mogą obejrzeć mecz na internetowej stronie elevensports.pl. Zupełnie za darmo mecz można obejrzeć w usłudze STS TV (więcej szczegółów znajdziesz powyżej).

Inną opcją jest usługa CANAL+ online. Za 64 zł miesięcznie można mieć dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

Liverpool – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Inny wynik niż wygrana Liverpoolu w sobotnim meczu nie wchodzi w grę patrząc na kursy oferowane na ten pojedynek przez polskich bukmacherów.

Liverpool FC Wolverhampton 1.35 5.80 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 stycznia 2023 13:31 .